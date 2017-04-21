《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月21日

*工商时报：
--股利所得课税研究方案上周出炉后，财政部长许虞哲本周起亲自拜会财委会立委，逐一说明11项方案内容。立委透露，许虞哲除解释研究团队建议的分离分级课税、税额抵减两方案外，财政部似乎较倾向〞免税额五万台币依现制课税，或分离课税税率25%二择一〞的双轨制。
--美商思科（Cisco）近期可能来台与政府洽签创新研发中心，将参与物联网合作。此外，国发会4月底前将公告〞智慧城市示范场域验证计画〞提供所有企业提案申请，聚焦智慧医疗及智慧交通两大领域，预计四年将投入36亿台币经费，打造成功的智慧城市。
--响应政院积极推展的〞绿能融资〞政策，财政部次长苏建荣召集八大行库总经理共商大计，并决定将由六家已民营化的公股行库，包括一银、兆丰、合库、华银、彰银、台企银等共同出资，并结合寿险业者、政府基金共同成立资本规模达50亿台币的〞绿能创投公司〞，目标是在6月底正式成军，这也是公股银行首度携手合资创投公司。
*经济日报：
--银行大陆拓点传佳音，彰化银行大陆南京子行筹设工作进入最后阶段，预计最快可望在今年底开业营运，届时将成为首家在大陆设有子行的公股银行。
--政府倡议新南向政策，财政部指示公股银行研议到东南亚市场参股当地金融机构的可能性，但银行主管表示，要靠参股的方式进军东南亚市场，可能有资本适足率不足的问题，加上无法保证取得控制权，让银行兴趣缺缺。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)