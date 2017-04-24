《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月24日

*工商时报：
--公股首家绿能创投公司，将瞄准太阳能电厂提出20年投资计画。财政部上周四召开八大公股银行开会，将由第一金创投领衔，其他六家已民营化银行共同注资成立资本额50亿台币的绿能创投公司。据指出，该创投公司对太阳能电厂的投资期间不仅将长逾20年，投资股东更有超过7%的年化报酬率。
--手机面板库存堆高，第1季价格反转下滑。根据IHS调查，今年因为LTPS面板产能大量开出影响，相关厂商积极降价抢市，4月份5.5寸的LTPS面板价格跌幅高达7-8%，价格跌势扩大。IHS预期，手机面板第2季跌幅可能扩大到20%以上。
*经济日报：
--两岸关系陷入冰冻期以来，来台陆客人数大幅缩减已成常态。今年五一长假来台陆客数一天估约5,000人，不到去年一半，预期端午节大陆三天连假状况也不会太好，观光业者冀望暑假和十一长假的旅客量可明显增加。
--台电董事长朱文成表示，因应非核家园政策，未来天然气发电的占比将提高到50%，天然气的用量非常大；为了保障供电安全，有必要增建天然气接收站。
--金管会力推绿色债券（Green Bond），首档绿色债最快上半年可在柜买挂牌，发行人为台电、中油、中钢等大型公营企业；未来还将推出〞绿色国际债〞，即发行以外币计价的绿色债。据悉，已有多家外国机构来台洽询。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)