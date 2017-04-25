《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月25日

*工商时报：
--行政院主计总处发布调查指出，由于年后转职者陆续找到工作，3月失业率降至3.78%，为近21个月最低，失业情势稳定；此外，1-2月加班费年增率12.5%，也创下近七年同期新高，显示〞一例一休〞加班费加成效果已经显现。
--中央银行24日公布3月金融情况，散户积极进场效应，激励证券划拨存款余额达1.61兆(万亿)台币的新高。
*经济日报：
--继金融监理沙盒后，行政院将推动电信监理沙盒机制，鼓励创新，并列入明年度施政方针。通传会（NCC）正评估提供闲置的无线电频率，做创新实验并收费可行性，以利商业测试，目标是让创新商品可行销国外。
--云林县政府推动绿能产业再下一城，昨日与德商达德能源（WPD）集团签订合作备忘录，将启动高达2,000亿台币的绿能投资计画，包括太阳能、陆域风电及离岸风电等。云林县台西转型绿能专区，获行政院列入前瞻基础计画后，连同昨日签约的达德能源投资计画，累计政府及民间投资金额已超过2,000亿台币，将成为亚洲最大的绿能专区。
--大陆经商环境改变，不少台商酝酿回台投资，海基会近日邀台企联荣誉会长张汉文等十多位台商考察金门。继苗栗三义木雕园区投资案后，台商相中在两岸关系具特殊意义的金门，能否带来投资大案，备受关注。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)