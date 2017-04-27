《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月27日

*工商时报：
--财政部将推动税改，光是股利所得课税就有11项方案，由于牵动资本市场发展，金管会主委李瑞仓表示，主张股利所得要采分级分离课税制，最高税率内外资一致；但小额投资人也可适用较低税率，不必齐一税率。
--台商遭陆企倒帐再一桩，电子零件通路贸易商的台商钦泰国际，遭上海陆企普天倒帐约17亿台币，目前已知约有近20家银行受累，整个银行体系的债权余额约14亿元，由于普天在去年底已停付帐款，导致钦泰国际和银行往来已有逾放产生，对此钦泰国际已准备向债权银行争取同意纾困。
--开发金控旗下凯基银行看好大陆民间消费力成长强劲，将参股江苏银行发起设立的江苏苏银凯基消费金融公司，开发创新型态的消费金融业务，预计最快年底定案。
--金管会主委李瑞仓昨日在立法院财委会回答立委质询时表示，两岸金融三会对口单位互动仍正常，且金管会正在筹备一场大型国际会议，规划要邀请大陆银监会、保监会及证监会相关人员参与。
*经济日报：
--高阶五轴工具机制造龙头百德机械，受到汇损持续扩大影响，冲击获利与财报表现，董事会昨日通过撤销股票上柜申请。百德按进度原订第二季上柜，却在挂牌前夕自行撤件，震撼业界。
--台币兑美元昨日盘中一度升破30大关，产业界吓出一身冷汗。台湾科学园区公会理事长沈国荣估算，产业界包括寿险业，今年首季汇损金额合计至少超过700亿台币，业界只能以哀鸿遍野来形容。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 林高丽)