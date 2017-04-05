《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月5日

*工商时报：
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。
--台北市中心精华区包括大安区、信义区的一段式〞一率到底〞的最低利率惊见1.55%的超低行情；而除了台北市，新北市芦洲等地区的知名建案，也开始看到1.6%的超低价。
--中央银行第一季理监事会维持利率不变，市场利率持稳在原区间盘整，加上财报陆续出炉效应，公司债指标个案纷纷进场，近240亿台币抢在季底前完成定价，其中最受瞩目的是去年未发债的台电，今年首档登场，预料将激励待定价的1,200亿台币总量进场，第二季公司债大幅增温可期。
*经济日报：
--记忆体大厂美商美光科技（Micron）出重手反击陆厂挖角行动，上月配合台湾检调单位，针对稍早前并购的华亚科及瑞晶科技关键制程和研发人员跳槽至对手，或协助大陆厂进行DRAM研发，展开大规模搜索，并限制相关人员出境，估计有上百人遭到约谈及搜索，在业界掀起极大震撼。
--法务部针对洗钱防制，订定须加强审查的对象，相关草案出炉，包括公营事业负责人、中央地方首长等都入列，并规划将卸任首长等重要政治人物担任同一公司的董监事或主管纳入，会否影响民间企业聘请退休高官出任独董意愿，将受关注。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)