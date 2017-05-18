《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月18日

*工商时报：

--科技部将以主要执行单位进行跨部会整合，扩大新竹生物医学园区规模，建置第二生技大楼。预计每年在软硬体投入110亿台币并导入国发会的天使基金，扶植30-40家生技新创公司，打造台湾成为亚太生医产业重镇。

--金管会主委李瑞仓17日邀集金融总会、各金融公会理事长，讨论检讨金融法规、提升金融竞争力、重建金融市场秩序及保护消费者权益，请各公会尽速提出具体建言，金管会近期内将订出金融业发展的战略政策。

*经济日报：

--行政院长林全将与民进党立委〞便当会〞沟通，希望召开临时会通过前瞻预算、年改法案及产创条例等优先法案，力拚立法院临时会过前瞻基础建设预算案及年金改革法案。据了解，由于需要通过的法案及预算案不少，预估8月前可能要开三次临时会，才能全数清仓。

--环保署长李应元宣示，未来环评审查将在六个月至一年间作出准驳决定，〞行就行，不行就不行，不要勾勾缠〞。环评审查时常耗时多年，例如六轻扩建环差案环评审查长达六年之久，最后于今年3月才做出重做环评决定，令业界失望。(完)