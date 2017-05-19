《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月19日

*工商时报：

--国际会计委员会（IASB）18日拍板确定，讨论逾20年的保险会计（IFRS17）将在2021年1月正式实施，届时保险业负债将以公允价值呈现，寿险业的保单〞利差损〞将揭露在财报上，损益及资产负债表波动将比现在更剧烈。

--总统蔡英文参加欧洲在台商务协会（ECCT）晚宴时，除希望欧洲各国继续对台投资外，还广邀在场欧商与台商一同响应〞新南向政策〞。她指出，和台商合作并前进南亚及东南亚，结合双方优势，将可更有效率开发市场。

--行政立法举行〞便当会〞凝聚共识，将在6-8月召开三次临时会，力拚前瞻基础建设、年改四法能三读通过。至优先法案，为生技新创业松绑的大利多科技基本法可望排入临时会，而行政院长林全特别点名攸关拚经济的揽才专法《外国专业人才延揽及雇用法》草案，期许在5月底前付委出委员会，临时会完成三读。

*经济日报：

--响应蔡政府乾净能源政策，台塑集团启动评估，将麦寮汽电三部大型燃煤机组改为燃气机组，且内部倾向自购天然气。换言之，台塑将自建天然气接收站、储槽等基础设备，依市场行情，总预算上看700-800亿台币，将在取得环评后五年完成。

--台币偏升格局，使新光金承受庞大汇损压力，新光金财务长徐顺鋆昨日表示，第一季台币独强，导致新寿汇损严重，光是人民币资产部位，汇损就高达30亿台币。(完)