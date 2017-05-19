《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月19日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
*工商时报：
--国际会计委员会（IASB）18日拍板确定，讨论逾20年的保险会计（IFRS17）将在2021年1月正式实施，届时保险业负债将以公允价值呈现，寿险业的保单〞利差损〞将揭露在财报上，损益及资产负债表波动将比现在更剧烈。
--总统蔡英文参加欧洲在台商务协会（ECCT）晚宴时，除希望欧洲各国继续对台投资外，还广邀在场欧商与台商一同响应〞新南向政策〞。她指出，和台商合作并前进南亚及东南亚，结合双方优势，将可更有效率开发市场。
--行政立法举行〞便当会〞凝聚共识，将在6-8月召开三次临时会，力拚前瞻基础建设、年改四法能三读通过。至优先法案，为生技新创业松绑的大利多科技基本法可望排入临时会，而行政院长林全特别点名攸关拚经济的揽才专法《外国专业人才延揽及雇用法》草案，期许在5月底前付委出委员会，临时会完成三读。
*经济日报：
--响应蔡政府乾净能源政策，台塑集团启动评估，将麦寮汽电三部大型燃煤机组改为燃气机组，且内部倾向自购天然气。换言之，台塑将自建天然气接收站、储槽等基础设备，依市场行情，总预算上看700-800亿台币，将在取得环评后五年完成。
--台币偏升格局，使新光金承受庞大汇损压力，新光金财务长徐顺鋆昨日表示，第一季台币独强，导致新寿汇损严重，光是人民币资产部位，汇损就高达30亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。