《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--未来20年出生数及学龄前人口将持续减少，行政院周四将召开新政府上任后首次人口政策会报，主题聚焦在〞完善生养环境方案〞，锁定三大主轴；其中支持家庭方面，建议除幼儿学龄前特别扣除额2.5万外，研议所得税减轻育儿负担，另祭出住宅补贴、或是社会住宅优先考虑提供有幼儿或子女家庭。
--环球透视5月最新预测已将今年全球经济成长调升至3.0%，并上修经济成长至2.1%，依情势研判，主计总处周五的国民所得评审会议，可望上修台湾今年经济成长至2%以上。
--6/1日夏月电价将届，行政院本周启动节电大作战，行政院周四宣示节电作战计画，中央、地方及台电今夏三路总动员，地方政府将加强百货、饭店、大卖场等商业服务业表灯用电稽查，室内温度不得低于26度，违者可罚2-10万台币；8月底前登录参加夏季节电奖励金民众，住宅用电每度折扣0.8台币。
*经济日报：
--八大指标建商对今年房市看法出炉，有别去年多持保守态度，今年包括华固、长虹、国建、润泰新、宏普、远雄等建商大老均转正面看待。华固建设董座锺荣昌直指，今年房市看似危机四伏，但也充满转机，在市场资金充沛、股汇双涨之下，房市再无悲观理由。
--加强推动都更，行政院将设专责机构，成立住宅及都市更新中心，负责执行都更及社会住宅兴办及相关不动产管理等七大业务，首波锁定位于双北等12件以上公办都更案，可望带动上千亿台币的营建等相关产值。
--近期金管会查获金融业的弊端，皆靠〞内部人检举〞，显示内部人爆料对金融业自律很重要。金管会研议将〞吹哨者机制〞法制化、标准化，初步将以各公会订定自律规范，保险业赶在其他金融业之前先行。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为