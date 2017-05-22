《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月22日

*工商时报：

--未来20年出生数及学龄前人口将持续减少，行政院周四将召开新政府上任后首次人口政策会报，主题聚焦在〞完善生养环境方案〞，锁定三大主轴；其中支持家庭方面，建议除幼儿学龄前特别扣除额2.5万外，研议所得税减轻育儿负担，另祭出住宅补贴、或是社会住宅优先考虑提供有幼儿或子女家庭。

--环球透视5月最新预测已将今年全球经济成长调升至3.0%，并上修经济成长至2.1%，依情势研判，主计总处周五的国民所得评审会议，可望上修台湾今年经济成长至2%以上。

--6/1日夏月电价将届，行政院本周启动节电大作战，行政院周四宣示节电作战计画，中央、地方及台电今夏三路总动员，地方政府将加强百货、饭店、大卖场等商业服务业表灯用电稽查，室内温度不得低于26度，违者可罚2-10万台币；8月底前登录参加夏季节电奖励金民众，住宅用电每度折扣0.8台币。

*经济日报：

--八大指标建商对今年房市看法出炉，有别去年多持保守态度，今年包括华固、长虹、国建、润泰新、宏普、远雄等建商大老均转正面看待。华固建设董座锺荣昌直指，今年房市看似危机四伏，但也充满转机，在市场资金充沛、股汇双涨之下，房市再无悲观理由。

--加强推动都更，行政院将设专责机构，成立住宅及都市更新中心，负责执行都更及社会住宅兴办及相关不动产管理等七大业务，首波锁定位于双北等12件以上公办都更案，可望带动上千亿台币的营建等相关产值。

--近期金管会查获金融业的弊端，皆靠〞内部人检举〞，显示内部人爆料对金融业自律很重要。金管会研议将〞吹哨者机制〞法制化、标准化，初步将以各公会订定自律规范，保险业赶在其他金融业之前先行。 (完)