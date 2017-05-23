《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月23日

*工商时报：

--继日本三井不动产集团（Mitsui Fudosan Realty）挥军台湾OUTLET MALL和饭店市场之后，日本地产龙头三菱地所（MITSUBISHI ESTATE）也正式插旗台湾。三菱地所昨日宣布在台北成立〞台湾代表人办事处〞，并正式展开五大开发案。

--行政立法协调会同意《国家住宅及都市更新中心设置条例草案》，政府出资30亿台币创设专业且具公信力的住宅及都市更新中心（住都中心）行政法人组织，支援政府执行社会住宅兴办、公办都市更新，及具公益性民间更新案推动，10年内拟协助推动13件公办都更。

--数位金融时代来临，银行的分行裁撤潮从外银烧到本地银行，从分行到简易分行都面临整并裁撤的命运。金管会银行局官员表示，此并不完全是数位金融导致，也到了重新省思分行、简易分行战略地位的时候，才能把握更多潜在新机会。

--行政院主计总处指出，非农部门第一季加班费年增率高逾一成，创近七年同期最高，显示〞一例一休〞加班费加成的效果持续浮现。惟受雇人数仅微增1.09%，创近八年同期次低，说明〞一例一休〞的人力雇用效果尚未出现。

*经济日报：

--台币近来持续升值，根据统计，整体寿险公司的外汇准备金余额水位4月底已经降至170亿台币，是寿险业有准备金以来最低水位，这引起金管会的注意，发函要求各寿险公司注意汇率风险。

--鸿海集团扩大全球制造布局，在美国、印度同步传出新进展。根据报导鸿海在美国方面，9月确定结合夏普在美新设中小尺寸面板制造的据点，总投资金额达8,000亿日圆（约2,156亿台币）；同时有望新设印度制造据点，主要用于外销。(完)