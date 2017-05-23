《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月23日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--继日本三井不动产集团（Mitsui Fudosan Realty）挥军台湾OUTLET MALL和饭店市场之后，日本地产龙头三菱地所（MITSUBISHI ESTATE）也正式插旗台湾。三菱地所昨日宣布在台北成立〞台湾代表人办事处〞，并正式展开五大开发案。
--行政立法协调会同意《国家住宅及都市更新中心设置条例草案》，政府出资30亿台币创设专业且具公信力的住宅及都市更新中心（住都中心）行政法人组织，支援政府执行社会住宅兴办、公办都市更新，及具公益性民间更新案推动，10年内拟协助推动13件公办都更。
--数位金融时代来临，银行的分行裁撤潮从外银烧到本地银行，从分行到简易分行都面临整并裁撤的命运。金管会银行局官员表示，此并不完全是数位金融导致，也到了重新省思分行、简易分行战略地位的时候，才能把握更多潜在新机会。
--行政院主计总处指出，非农部门第一季加班费年增率高逾一成，创近七年同期最高，显示〞一例一休〞加班费加成的效果持续浮现。惟受雇人数仅微增1.09%，创近八年同期次低，说明〞一例一休〞的人力雇用效果尚未出现。
*经济日报：
--台币近来持续升值，根据统计，整体寿险公司的外汇准备金余额水位4月底已经降至170亿台币，是寿险业有准备金以来最低水位，这引起金管会的注意，发函要求各寿险公司注意汇率风险。
--鸿海集团扩大全球制造布局，在美国、印度同步传出新进展。根据报导鸿海在美国方面，9月确定结合夏普在美新设中小尺寸面板制造的据点，总投资金额达8,000亿日圆（约2,156亿台币）；同时有望新设印度制造据点，主要用于外销。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为