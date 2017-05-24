《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
--国泰金控发布5月经济信心调查结果，指数显示民众对经济的信心小挫，但对股市乐观度续扬。经济研究处协理陈钦奇指出，尽管民众对经济前景略微看淡，对股市乐观指数仍然续扬，风险偏好指数持平。
*经济日报：
--根据金管会统计，今年前四月寿险公司净汇损已达837亿台币，加计产险业汇损7亿，整体保险业汇损已经达844亿台币。反映新台币走升趋势下，在海外拥有庞大投资部位的寿险业面临沉重汇损压力。
--大陆全国台企联今举行十周年庆祝大会，全国政协主席俞正声在北京人民大会堂会见台商。此为520蔡政府执政周年后首场涉台活动，相关人士说，国安高层密切关注对岸是否藉此场合抛出议题或政策、立场宣示。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为