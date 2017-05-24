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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日

*工商时报：

--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。

--国泰金控发布5月经济信心调查结果，指数显示民众对经济的信心小挫，但对股市乐观度续扬。经济研究处协理陈钦奇指出，尽管民众对经济前景略微看淡，对股市乐观指数仍然续扬，风险偏好指数持平。

*经济日报：

--根据金管会统计，今年前四月寿险公司净汇损已达837亿台币，加计产险业汇损7亿，整体保险业汇损已经达844亿台币。反映新台币走升趋势下，在海外拥有庞大投资部位的寿险业面临沉重汇损压力。

--大陆全国台企联今举行十周年庆祝大会，全国政协主席俞正声在北京人民大会堂会见台商。此为520蔡政府执政周年后首场涉台活动，相关人士说，国安高层密切关注对岸是否藉此场合抛出议题或政策、立场宣示。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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