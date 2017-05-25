《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
--行政院首度审议数位汇流关键的《电信管理法草案》，电信市场经营将迈大步松绑，取消一、二类电信分类，从特许、许可制改采登记制，但电信服务提供不一定要登记，除非申请电信资源才需登记，降低门槛鼓励新创业者加入市场提供创新的服务。
--台湾银行本月中旬成立绿能专案小组，已拟妥两大绿能融资主轴，第一主轴即锁定离岸风力发电，伺机主办上百亿台币的大规模联贷案外，另一大主轴则为绿能联贷债权的证券化，台银并将规划在今年第三季，举办大规模座谈会向海外专家取经。
*经济日报：
--执政满周年民调仍低落，行政院召开会议检讨，行政院政委张景森昨日透露，其中包括检讨如何即时回应社会疑虑，政务官必须清楚说明政策，并勇于替政策辩护。
--立法院经委会初审通过《产业创新条例》修正草案，有关公营事业强化研发、符合一定条件之创投可采穿透式课税顺利通过，但天使投资人所得税抵减优惠案无法取得共识，保留送朝野协商。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为