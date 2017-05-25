《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日

*工商时报：

--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。

--行政院首度审议数位汇流关键的《电信管理法草案》，电信市场经营将迈大步松绑，取消一、二类电信分类，从特许、许可制改采登记制，但电信服务提供不一定要登记，除非申请电信资源才需登记，降低门槛鼓励新创业者加入市场提供创新的服务。

--台湾银行本月中旬成立绿能专案小组，已拟妥两大绿能融资主轴，第一主轴即锁定离岸风力发电，伺机主办上百亿台币的大规模联贷案外，另一大主轴则为绿能联贷债权的证券化，台银并将规划在今年第三季，举办大规模座谈会向海外专家取经。

*经济日报：

--执政满周年民调仍低落，行政院召开会议检讨，行政院政委张景森昨日透露，其中包括检讨如何即时回应社会疑虑，政务官必须清楚说明政策，并勇于替政策辩护。

--立法院经委会初审通过《产业创新条例》修正草案，有关公营事业强化研发、符合一定条件之创投可采穿透式课税顺利通过，但天使投资人所得税抵减优惠案无法取得共识，保留送朝野协商。(完)