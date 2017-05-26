《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月26日

*工商时报：

--行政院昨日召开首次人口政策会报，国发会提出完善生养方案，建议财政部定期检讨综所税免税额及各项扣除额，减轻育儿负担；卫福部则研议朝实物给付为主的育儿政策。

--为让新政府祭出有感的生技政策，推动产业接轨国际，生策会、生技产业策略谘议委员会议（BTC）和生技医药产业联盟（生医联盟）等三大机构，最近针对企业困境进行大盘点并提出建言。产业界认为，挟三大机构产、官、学、研、医和海外专家的重磅分量，这次应可让政府和产业界没有距离。

*经济日报：

--经济部在行政院会报告夏月节电大作战计画，在供给稳定开源部分却不提核电选项。据了解，包括核一1号机、核二2号机都处在〞启动准备〞的〞备援状态〞，将是今夏王牌救援电力。

--〞快取宝〞倒闭事件引发大额跳票，央行公布4月存款不足退票统计，已落跑的快取宝负责人孙岳泽出现逾百张、金额总计8.1亿台币的芭乐票。由于孙岳泽非法吸金140亿台币，央行官员预告，5月还会有快取宝相关的跳票。 (完)