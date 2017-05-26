《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月26日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--行政院昨日召开首次人口政策会报，国发会提出完善生养方案，建议财政部定期检讨综所税免税额及各项扣除额，减轻育儿负担；卫福部则研议朝实物给付为主的育儿政策。
--为让新政府祭出有感的生技政策，推动产业接轨国际，生策会、生技产业策略谘议委员会议（BTC）和生技医药产业联盟（生医联盟）等三大机构，最近针对企业困境进行大盘点并提出建言。产业界认为，挟三大机构产、官、学、研、医和海外专家的重磅分量，这次应可让政府和产业界没有距离。
*经济日报：
--经济部在行政院会报告夏月节电大作战计画，在供给稳定开源部分却不提核电选项。据了解，包括核一1号机、核二2号机都处在〞启动准备〞的〞备援状态〞，将是今夏王牌救援电力。
--〞快取宝〞倒闭事件引发大额跳票，央行公布4月存款不足退票统计，已落跑的快取宝负责人孙岳泽出现逾百张、金额总计8.1亿台币的芭乐票。由于孙岳泽非法吸金140亿台币，央行官员预告，5月还会有快取宝相关的跳票。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为