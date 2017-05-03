《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月3日

*工商时报：
--水价最快明年上半年调整。根据台湾自来水公司规画，将于今年12月上旬将水价调整公式送至经济部水价审议委员会，经济部最快三个月内可以完成审查，送行政院核定，最快明年3月新的水价调整公式将会出炉。
--车市进入〞四穷五绝〞低潮，4月新车销量仅达3.4万辆，不如预期，中低价位的国产车受影响程度更大，连续3个月占有率跌破六成。5月所得税开征，预期将进一步影响民众消费意愿，车商不敢乐观。
--宝佳资产管理公司（前鉴机资产）投资金融股目标转向。继展开出清新光金、中信金的行动之后，已展开下一波的金融股投资布建，其中台新金、永丰金已位列宝佳资产最新锁定的加码标的，特别是台新金，宝佳资产管理公司已持股超过2%，有问鼎台新金前五大单一股东的实力。
*经济日报：
--台塑集团旗下麦寮汽电陷入违约危机，台塑化董事长陈宝郎表示，两年前麦电生煤使用许可量就遭限缩，今年三套机组未安排岁修，用煤额度将在9、10月用光，届时麦电只能停机，恐面临违约窘境。
--蔡英文总统在520就职周年前夕接受专访时，抛出〞新情势、新问卷、新模式〞的两岸关系互动新主张。蔡英文强调在这种变动中的情势，台湾与中国大陆要共同来维持一个和平稳定的状态，这是双方需要努力的，而且需要有一些结构性的合作关系。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校)