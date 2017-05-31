《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月31日

*工商时报：

--上市柜今年将发出高达1.27兆(万亿)台币的现金股息，改写历史新高，以市值换算现金殖利率更达4.41％，也创下历史次高。专家指出，进入6月，国际型退休基金参与台股的除息蓄势待发，以目前外资持股预计领到4,901亿台币，可望再陆续投入台股，成为台股继续冲锋的最大动力。

--国策顾问何美玥6月14日将率领菁英企业访问团出席今年〞选择美国〞（Select USA）投资峰会，企业家数81家、人数逾130人，规模创下史上最大，展现政府强化台美经贸关系的诚意，包括石化、钢铁、电子资通讯、智慧机械、生技等企业将随行。

--行政院日前核定国发基金参与投资国家级投资公司40%股权，并可参与其募集5+2创新投资基金每档不逾20亿台币、比例上限不逾40%。国发会副主委龚明鑫昨透露，国家级投资公司上周启动募资，首波锁定富邦等多家民营金融业，反映热络，第一支40亿台币短期可募足，秋天正式运作，扮台湾产业创新投资动能领头羊。

*经济日报：

--国家通讯传播委员会（NCC）近期续审台湾数位光讯科技（台数科）收购东森电视股权案，据了解，除非法令有其他解释空间，否则因台数科为上市柜公司，难以避免党政军条款的影响，希望法令改变后再寻求收购的可能性，内部人员透露，〞朝否决的方向发展〞。

--为协助产业掌握前瞻技术，行政院研议推动下世代科研人才创新生态方案，推动成立小型研发服务公司（Research Service Company，RSC），专门替企业研发人工智慧等各领域前瞻技术，预计四年扶植百家，让产业结构彻底转型。(完)