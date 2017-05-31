《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--上市柜今年将发出高达1.27兆(万亿)台币的现金股息，改写历史新高，以市值换算现金殖利率更达4.41％，也创下历史次高。专家指出，进入6月，国际型退休基金参与台股的除息蓄势待发，以目前外资持股预计领到4,901亿台币，可望再陆续投入台股，成为台股继续冲锋的最大动力。
--国策顾问何美玥6月14日将率领菁英企业访问团出席今年〞选择美国〞（Select USA）投资峰会，企业家数81家、人数逾130人，规模创下史上最大，展现政府强化台美经贸关系的诚意，包括石化、钢铁、电子资通讯、智慧机械、生技等企业将随行。
--行政院日前核定国发基金参与投资国家级投资公司40%股权，并可参与其募集5+2创新投资基金每档不逾20亿台币、比例上限不逾40%。国发会副主委龚明鑫昨透露，国家级投资公司上周启动募资，首波锁定富邦等多家民营金融业，反映热络，第一支40亿台币短期可募足，秋天正式运作，扮台湾产业创新投资动能领头羊。
*经济日报：
--国家通讯传播委员会（NCC）近期续审台湾数位光讯科技（台数科）收购东森电视股权案，据了解，除非法令有其他解释空间，否则因台数科为上市柜公司，难以避免党政军条款的影响，希望法令改变后再寻求收购的可能性，内部人员透露，〞朝否决的方向发展〞。
--为协助产业掌握前瞻技术，行政院研议推动下世代科研人才创新生态方案，推动成立小型研发服务公司（Research Service Company，RSC），专门替企业研发人工智慧等各领域前瞻技术，预计四年扶植百家，让产业结构彻底转型。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为