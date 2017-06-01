《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--金管会近年力推普惠金融政策，副主委郑贞茂指出，其核心概念就是希望平衡贫富差距，以降低交易费用、金融教育两大主要方向，让社会大众共同参与资本市场。
--由生策中心主办〞2017生技医疗经营者会〞邀集300位生技与医疗产业经营者出席，会议聚焦四大产业急迫议题，请求政府协助。尤其，生技产业近一年市值蒸发逾千亿台币，成交量衰退45％，从热门族群进入冷冻库，许多企业面临募资困难，邀请行政院长林全沟通。
--行政院主计总处发布〞受雇员工动向调查〞指出，受景气回温及〞一例一休〞的影响，厂商用人需求增加，今年2月人员空缺数较去年8月增加2.5万人，人员空缺率（缺工率）升至3.01%，创近一年半新高；惟去年有加薪的厂商仅占两成，为近三年最低。
*经济日报：
--中央银行示警，近期汇市波动加剧，寿险公司因未避险外币部位庞大，面临较高汇率风险。央行表示，依今年1-3月寿险公司国外投资总额、外汇价格变动准备金减少幅度及新台币升值幅度推估，寿险公司未避险外币部位，至少超过1兆(万亿)台币。
--两岸三地明年同步接受国际防制洗钱组织新一轮评监，香港、大陆动作频频，接连采取反洗钱措施，台湾推反洗钱相关法令预告引争议，最受关注的加强列管名单6月28日生效，并将提供一年辅导期。
--2018年六大都市和县市首长选举即将到来，地方政府拚经济与行销政绩更为积极，针对地方特色或政策扶植产业，结合中小企业信保基金与银行业资源，提供优惠融资，透过补贴利息、加强平台媒合效率、主动联系更多银行竞标融资承办权等，挹注地方经济并兼顾选票。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为