《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--立法院临时会明日登场，民进党团总召集人柯建铭指出，蔡英文总统希望年金改革能够速战速决。依照民进党政府的规划，将在6月底前完成相关修法工作。
--政府积极想提高太阳能终端系统装设量，但目前地面型电站发展面临部分土地合适性有疑虑、私人土地整合不易与馈线建设等三大问题，部分业界对台湾整体太阳能系统开发进度感到忧虑。
*经济日报：
--云林县府昨日有条件核准包括麦寮汽电IPP和汽电共生厂共13张生煤操作及使用许可证，可望纾缓今夏供电紧绷。不过，县政府要求台塑污染源源头减量及季节限定双轨管控，麦寮汽电厂年度供电将会减少20%，且恐需付30亿台币违约金。
--台股上市柜5月营收2.46兆(万亿)台币，累计前五月12.1兆台币，均双双写下历年同期最高纪录。5月仍由鸿海、和硕、广达稳坐营收前三大。法人指出，苹果概念股营收最旺的时候还未到，看好6月台股营收有更好的表现。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为