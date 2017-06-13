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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月13日

*工商时报：

--立法院临时会明日登场，民进党团总召集人柯建铭指出，蔡英文总统希望年金改革能够速战速决。依照民进党政府的规划，将在6月底前完成相关修法工作。

--政府积极想提高太阳能终端系统装设量，但目前地面型电站发展面临部分土地合适性有疑虑、私人土地整合不易与馈线建设等三大问题，部分业界对台湾整体太阳能系统开发进度感到忧虑。

*经济日报：

--云林县府昨日有条件核准包括麦寮汽电IPP和汽电共生厂共13张生煤操作及使用许可证，可望纾缓今夏供电紧绷。不过，县政府要求台塑污染源源头减量及季节限定双轨管控，麦寮汽电厂年度供电将会减少20%，且恐需付30亿台币违约金。

--台股上市柜5月营收2.46兆(万亿)台币，累计前五月12.1兆台币，均双双写下历年同期最高纪录。5月仍由鸿海、和硕、广达稳坐营收前三大。法人指出，苹果概念股营收最旺的时候还未到，看好6月台股营收有更好的表现。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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