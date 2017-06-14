《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月14日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--亚泥矿权展延引发社会争议，行政院长林全宣布，针对42个正申请采矿权案要求搁置，需适用新矿业法进行相关环评规定。林揆强调，新的矿业法，对矿权取得一定要有开采数量，任何新增数量都要经过环评。
--鼓励长期投资稳住台股，投信投顾公会本月初将台版TISA（台湾个人投资储蓄帐户）建议案，正式交给财政部与金管会，建议参采泰国模式，国人若投资台股基金（台股须占基金规模6成以上），一年给予2.4万台币免税额，但前提是资金投入五年不得赎回，否则要补回税款。
--台巴断交，全台唯一在巴拿马有据点的兆丰银是否撤点？相关人士表示，兆丰银将分成两阶段检讨巴拿马据点的存废，目前至少先把个朗分行裁并到巴拿马分行，让两家分行〞二合一〞，即暂时不撤掉巴拿马分行，先观察二合一后的巴拿马分行营运及获利状况、和当地台商是否需要，再决定是否全部撤退。
*经济日报：
--建商拚现金，启动降价策略冲买气；皇翔董座廖年吉、兴富发董座郑志隆在股东会上均表示，手中成屋案会视市场、个案状况，启动降价策略，快速回收投入建案的资金。外界初估规模可达百亿台币。
--在巴拿马当地拥有庞大投资的长荣集团表示，海运是国际性的行业，断交事件对集团营运目前看不出影响。
--睽违九年，终于又有外商保险公司来台设立分公司，金管会昨日核准，比利时商〞裕利安宜〞产物保险来台设立分公司，主要锁定贸易信用保险，是2008年金融海啸后，首家来台的外商保险公司。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为