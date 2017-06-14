《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月14日

*工商时报：

--亚泥矿权展延引发社会争议，行政院长林全宣布，针对42个正申请采矿权案要求搁置，需适用新矿业法进行相关环评规定。林揆强调，新的矿业法，对矿权取得一定要有开采数量，任何新增数量都要经过环评。

--鼓励长期投资稳住台股，投信投顾公会本月初将台版TISA（台湾个人投资储蓄帐户）建议案，正式交给财政部与金管会，建议参采泰国模式，国人若投资台股基金（台股须占基金规模6成以上），一年给予2.4万台币免税额，但前提是资金投入五年不得赎回，否则要补回税款。

--台巴断交，全台唯一在巴拿马有据点的兆丰银是否撤点？相关人士表示，兆丰银将分成两阶段检讨巴拿马据点的存废，目前至少先把个朗分行裁并到巴拿马分行，让两家分行〞二合一〞，即暂时不撤掉巴拿马分行，先观察二合一后的巴拿马分行营运及获利状况、和当地台商是否需要，再决定是否全部撤退。

*经济日报：

--建商拚现金，启动降价策略冲买气；皇翔董座廖年吉、兴富发董座郑志隆在股东会上均表示，手中成屋案会视市场、个案状况，启动降价策略，快速回收投入建案的资金。外界初估规模可达百亿台币。

--在巴拿马当地拥有庞大投资的长荣集团表示，海运是国际性的行业，断交事件对集团营运目前看不出影响。

--睽违九年，终于又有外商保险公司来台设立分公司，金管会昨日核准，比利时商〞裕利安宜〞产物保险来台设立分公司，主要锁定贸易信用保险，是2008年金融海啸后，首家来台的外商保险公司。(完)