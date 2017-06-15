《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月15日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--中国大陆手机品牌的新机开始拉货，下半年还有苹果的重量级产品iPhone 8推出，全球手机镜头霸主的大立光执行长林恩平表示，第3季开始进入传统旺季，而新厂也将在第4季加入营运，人力需求比目前高出一倍。他指出，从趋势上看来，镜头的镜片片数开始从6片提升到7片，而为因应光学变焦需求，未来镜头还有从〞双镜头〞朝向〞3、4颗镜头〞的趋势。
--台湾厂商南向亚洲发展，外贸协会董事长黄志芳14日在〞聚焦东协，放眼印度〞研讨会上，鼓励业者把台湾产业优势延伸到东南亚市场，善用新南向的政策资源，如输出入银行资本额的放宽以帮助新南向业者更多融资额度，并感谢渣打银行提供新南向上百个网点和多元金融支援，让台商在拓展市场时有最好的支持。
*经济日报：
--台巴断交效应，在政府高层指示下，金融总会将不出席周日(18日)在厦门举行的海峡金融论坛，包括证交所董事长施俊吉、华南金董事长吴当杰等公股董、总均奉命不得前往，原本想维持的两岸金融往来热度再被浇熄。
--立法院第一次临时会昨日登场，确定本次临时会期将火力集中处理年金改革三案与前瞻条例草案，而各党团经协商后，今天将就年改三案展开协商，并针对有争议条文优先审查。
--彰化银行明日召开股东会举行董事改选，争夺经营权的两大股东财政部与台新金控，已拟定好最终作战目标，财政部要抢到三席一般董事、两席独立董事，保住审计委员会的主导权；台新金则将选举策略从一般董事转至独立董事，目标为至少要拿下彰银二席独董席次。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为