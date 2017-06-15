《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月15日

*工商时报：

--中国大陆手机品牌的新机开始拉货，下半年还有苹果的重量级产品iPhone 8推出，全球手机镜头霸主的大立光执行长林恩平表示，第3季开始进入传统旺季，而新厂也将在第4季加入营运，人力需求比目前高出一倍。他指出，从趋势上看来，镜头的镜片片数开始从6片提升到7片，而为因应光学变焦需求，未来镜头还有从〞双镜头〞朝向〞3、4颗镜头〞的趋势。

--台湾厂商南向亚洲发展，外贸协会董事长黄志芳14日在〞聚焦东协，放眼印度〞研讨会上，鼓励业者把台湾产业优势延伸到东南亚市场，善用新南向的政策资源，如输出入银行资本额的放宽以帮助新南向业者更多融资额度，并感谢渣打银行提供新南向上百个网点和多元金融支援，让台商在拓展市场时有最好的支持。

*经济日报：

--台巴断交效应，在政府高层指示下，金融总会将不出席周日(18日)在厦门举行的海峡金融论坛，包括证交所董事长施俊吉、华南金董事长吴当杰等公股董、总均奉命不得前往，原本想维持的两岸金融往来热度再被浇熄。

--立法院第一次临时会昨日登场，确定本次临时会期将火力集中处理年金改革三案与前瞻条例草案，而各党团经协商后，今天将就年改三案展开协商，并针对有争议条文优先审查。

--彰化银行明日召开股东会举行董事改选，争夺经营权的两大股东财政部与台新金控，已拟定好最终作战目标，财政部要抢到三席一般董事、两席独立董事，保住审计委员会的主导权；台新金则将选举策略从一般董事转至独立董事，目标为至少要拿下彰银二席独董席次。(完)