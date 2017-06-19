《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月19日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
*工商时报：
--检调侦办永丰金违法放贷案，怀疑董事长何寿川主导以850万美金投资三宝建设旗下Giant Crystal发行的公司债，损及永丰集团利益，前日依违反证券交易法特别背信等罪声押。何辩称投资案非其主导，检方诸多指控顶多是行政疏失，但台北地院仍认定何犯嫌重大且有串供之虞，昨日裁定羁押禁见，上铐送往看守所。
--中央银行将在周四举行第二季理监事会，根据针对金控、银行、保险、投信投顾等金融业者进行的问券调查结果显示，100%认为国际情势诸多不确定性，且经济复苏动能低缓，央行货币政策将不会做调整，重贴现率连续四季维持在1.375%，维持宽松环境不变。
*经济日报：
--外资近期纷看多鸿海，陆续提高股价预期，最新的是麦格理证券大中华区科技产业研究团队主管张博凯指出，鸿海已从过去的手机代工厂，转型成为兼具零组件、机器人，甚至是品牌的整合型帝国，发出极为罕见的226页大报告，推测未来12个月合理股价，从150台币大幅拉高至200台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。