《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月19日

*工商时报：

--检调侦办永丰金违法放贷案，怀疑董事长何寿川主导以850万美金投资三宝建设旗下Giant Crystal发行的公司债，损及永丰集团利益，前日依违反证券交易法特别背信等罪声押。何辩称投资案非其主导，检方诸多指控顶多是行政疏失，但台北地院仍认定何犯嫌重大且有串供之虞，昨日裁定羁押禁见，上铐送往看守所。

--中央银行将在周四举行第二季理监事会，根据针对金控、银行、保险、投信投顾等金融业者进行的问券调查结果显示，100%认为国际情势诸多不确定性，且经济复苏动能低缓，央行货币政策将不会做调整，重贴现率连续四季维持在1.375%，维持宽松环境不变。

*经济日报：

--外资近期纷看多鸿海，陆续提高股价预期，最新的是麦格理证券大中华区科技产业研究团队主管张博凯指出，鸿海已从过去的手机代工厂，转型成为兼具零组件、机器人，甚至是品牌的整合型帝国，发出极为罕见的226页大报告，推测未来12个月合理股价，从150台币大幅拉高至200台币。(完)