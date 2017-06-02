《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月2日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--六大都市(台北、新北、桃园、台中、台南、高雄)5月买卖移转栋数开出红盘，台北市、高雄市移转量月增率皆超过二成，其中北市更是今年首度站上2,000栋大关，六大都市的合计5月移转量达1.76万余栋，月增15.8%、年减1%；累计前5月六都总计移转量为7.83万余栋、年增21.2%。整体来看，房市交易逐渐回稳，预估今年上半年全台移转量年增率上看二成。
--据资诚报告指出，台湾保险业风险指数为全球最高，但对于已知风险的准备状态却低于全球平均；目前台湾保险业最担忧的风险为低利率环境，使资本市场的不确定性增加，导致经营风险成为迫切议题。
*经济日报：
--香港离岸人民币拆款利率剧烈飙涨，最短的隔夜拆款利率，昨日意外飙升至45%。为抢赚人民币套利商机，汇银龙头--兆丰银1个月期定存利率报价最高达4.5%以上，台湾银行、土地银行与合作金库推出新一波人民币高利定存专案，展开抢钱大赛。
--行政院拍板住宅及都更中心设置条例，以加速推动都更，并修法鼓励地方设置住都中心、遍地开花，中央与地方全面动员推都更，以因应数百万户的都更需求。
--大陆逐渐步出景气低谷、呆帐清理完毕与汇损压力减轻，带动第一银行大陆分行获利由亏转盈，今年前4月税前盈余3,800万台币，大陆地区放款也较去年同期成长11%，摆脱亏损。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为