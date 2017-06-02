《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月2日

*工商时报：

--六大都市(台北、新北、桃园、台中、台南、高雄)5月买卖移转栋数开出红盘，台北市、高雄市移转量月增率皆超过二成，其中北市更是今年首度站上2,000栋大关，六大都市的合计5月移转量达1.76万余栋，月增15.8%、年减1%；累计前5月六都总计移转量为7.83万余栋、年增21.2%。整体来看，房市交易逐渐回稳，预估今年上半年全台移转量年增率上看二成。

--据资诚报告指出，台湾保险业风险指数为全球最高，但对于已知风险的准备状态却低于全球平均；目前台湾保险业最担忧的风险为低利率环境，使资本市场的不确定性增加，导致经营风险成为迫切议题。

*经济日报：

--香港离岸人民币拆款利率剧烈飙涨，最短的隔夜拆款利率，昨日意外飙升至45%。为抢赚人民币套利商机，汇银龙头--兆丰银1个月期定存利率报价最高达4.5%以上，台湾银行、土地银行与合作金库推出新一波人民币高利定存专案，展开抢钱大赛。

--行政院拍板住宅及都更中心设置条例，以加速推动都更，并修法鼓励地方设置住都中心、遍地开花，中央与地方全面动员推都更，以因应数百万户的都更需求。

--大陆逐渐步出景气低谷、呆帐清理完毕与汇损压力减轻，带动第一银行大陆分行获利由亏转盈，今年前4月税前盈余3,800万台币，大陆地区放款也较去年同期成长11%，摆脱亏损。 (完)