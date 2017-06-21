《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
*工商时报：
--发展电子支付业务，金管会宣布最新五大开放，即末端设备可整合共用、实体通路或缴税费可免支付指示及再确认、电支帐户金额可移转到同一使用者同机构的电子票证、信用卡可刷电支帐户储值、收付讯息可委外等，最快8、9月可上路。
--看好三大产品线营运表现，和硕执行长廖赐政说，下半年和硕预备的产能、招募的人力都比去年同期增加，三大产品线都会比上半年明显成长。和硕昨天股价在利多激励下，盘中和收盘价同创历史新高。
*经济日报：
--行政院将在7月初提出前瞻基础建设第一期特别预算案，行政院长林全听取第一期特别预算筹编情况，规模初估1,200多亿台币。
--房市交易转趋活络，首购与自住户陆续进场，央行公布，台湾银行等五大银行5月新增房贷为343.7亿台币，月增50.3亿元；因银行给予首购与自住户的房贷利率较为优惠，五大银行5月新增房贷平均利率降至1.655%，为近七年新低。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。