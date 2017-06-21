《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月21日

*工商时报：

--发展电子支付业务，金管会宣布最新五大开放，即末端设备可整合共用、实体通路或缴税费可免支付指示及再确认、电支帐户金额可移转到同一使用者同机构的电子票证、信用卡可刷电支帐户储值、收付讯息可委外等，最快8、9月可上路。

--看好三大产品线营运表现，和硕执行长廖赐政说，下半年和硕预备的产能、招募的人力都比去年同期增加，三大产品线都会比上半年明显成长。和硕昨天股价在利多激励下，盘中和收盘价同创历史新高。

*经济日报：

--行政院将在7月初提出前瞻基础建设第一期特别预算案，行政院长林全听取第一期特别预算筹编情况，规模初估1,200多亿台币。

--房市交易转趋活络，首购与自住户陆续进场，央行公布，台湾银行等五大银行5月新增房贷为343.7亿台币，月增50.3亿元；因银行给予首购与自住户的房贷利率较为优惠，五大银行5月新增房贷平均利率降至1.655%，为近七年新低。(完)