《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月22日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
*工商时报：
--外贸协会昨日分别与欧盟六国商会以及萨尔瓦多出口商协会（COEXPORT）分别签署合作备忘录，宣示深耕欧洲及拉美市场。
--台北市府拟大幅松绑建商〞囤房税〞，市议会加码将原本一年内新成屋囤房税率降为2%的房屋税，再降至1.5%。政大地政系教授张金鹗说，柯市府先降价，市议员才会跟着再杀价，〞只能为此感到遗憾〞。
*经济日报：
--产业创新转型基金成立近一年，终于在本月通过首案，国发基金宣布通过参与认购如兴公司增资普通股8,000万股，投资金额14.88亿台币，助如兴并购香港玖地公司，晋升为全球第一大牛仔裤制造商。
--因应大法官会议745号解释薪资所得只能定额扣除的规定违宪，财政部综合规划司长李怡慧透露，未来改采实额减除与定额扣除双轨制是选项之一。李怡慧表示，大法官会议的解释并未反对薪资所得采定额扣除方式，只是认为薪资所得只容许单一的定额扣除，而不容许列举扣除，形成薪资所得者与执行业务所得者间的差别待遇。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。