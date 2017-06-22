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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月22日

*工商时报：

--外贸协会昨日分别与欧盟六国商会以及萨尔瓦多出口商协会（COEXPORT）分别签署合作备忘录，宣示深耕欧洲及拉美市场。

--台北市府拟大幅松绑建商〞囤房税〞，市议会加码将原本一年内新成屋囤房税率降为2%的房屋税，再降至1.5%。政大地政系教授张金鹗说，柯市府先降价，市议员才会跟着再杀价，〞只能为此感到遗憾〞。

*经济日报：

--产业创新转型基金成立近一年，终于在本月通过首案，国发基金宣布通过参与认购如兴公司增资普通股8,000万股，投资金额14.88亿台币，助如兴并购香港玖地公司，晋升为全球第一大牛仔裤制造商。

--因应大法官会议745号解释薪资所得只能定额扣除的规定违宪，财政部综合规划司长李怡慧透露，未来改采实额减除与定额扣除双轨制是选项之一。李怡慧表示，大法官会议的解释并未反对薪资所得采定额扣除方式，只是认为薪资所得只容许单一的定额扣除，而不容许列举扣除，形成薪资所得者与执行业务所得者间的差别待遇。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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