《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
*工商时报：
--为因应APG（亚太防制洗钱组织）明年新一轮评监，法务部新修正洗钱防制法28日上路。行政院洗钱防制办公室表示，共有总统、副总统、部会政务副首长以上，县市正副首长等18类约700多人列加强审核对象。
--五大电信业者提供的手机保固专案，算不算保险？保险局副局长施琼华表示，已要求五大电信业者提供相关资料，将分析电信业者是否有承受不确定风险、保户付费，发生风险时给予理赔等，若判定有〞经营保险业务之虞〞，即会将电信业者移送。
*经济日报：
--海运龙头长荣海运董事长张正镛看好今年货柜景气全面性好转，继美国线价、量齐扬后，欧洲线需求升高、市场装载率近95%，随着第三季旺季来临可能出现爆舱，7月1日运价有机会进一步上涨。
--立法院临时会昨审查公务人员退休资遣抚恤法草案，完成二读程序的条文，包括最低保障金额32,160台币，与育婴留职停薪年资可采计，并由公务员自行负担年金等条文。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。