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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

*工商时报：

--为因应APG（亚太防制洗钱组织）明年新一轮评监，法务部新修正洗钱防制法28日上路。行政院洗钱防制办公室表示，共有总统、副总统、部会政务副首长以上，县市正副首长等18类约700多人列加强审核对象。

--五大电信业者提供的手机保固专案，算不算保险？保险局副局长施琼华表示，已要求五大电信业者提供相关资料，将分析电信业者是否有承受不确定风险、保户付费，发生风险时给予理赔等，若判定有〞经营保险业务之虞〞，即会将电信业者移送。

*经济日报：

--海运龙头长荣海运董事长张正镛看好今年货柜景气全面性好转，继美国线价、量齐扬后，欧洲线需求升高、市场装载率近95%，随着第三季旺季来临可能出现爆舱，7月1日运价有机会进一步上涨。

--立法院临时会昨审查公务人员退休资遣抚恤法草案，完成二读程序的条文，包括最低保障金额32,160台币，与育婴留职停薪年资可采计，并由公务员自行负担年金等条文。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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