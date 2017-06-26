《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月26日

*工商时报：

--原订6月底出炉的税改方案确定延后了，据了解，行政院希望在清理年改三法及前瞻特别条例两项主战场后，财政部再提出税改方案，不要成为第三个风暴。据悉，营所税不会上调至20%，以调升1-2%为主要腹案。

--知情人士透露，林陈海旗下宝佳资产管理公司（前身为鉴机资产管理公司）近三个月大举加码中华票券，迄今合计和筑等所有关系企业，对于华票总持股水位已逼近10％的大股东申报门槛。华票明年将举行董事改选，加上王道银行正加速推进并购华票计画，时机点的敏感，使宝佳对于华票的大举加码，受到市场高度瞩目。

--土地取得问题一直是工业界的痛，全台有近七千家工厂为临时登记工厂，占地约1,700公顷，三年后临时工厂登记到期，即面临拆迁命运。然而，届时新增工业区土地，最大容纳量也仅约三千家，近四千家厂商恐无容身之处。

*经济日报：

--〞一例一休〞7月起劳检，行政院长林全表示，还是希望以辅导做为主要手段，落实劳基法，而不是以开单处罚作为目标。

--防制洗钱及打击资恐，金管会要求金融机构的董事会上紧发条，应对相关内部控制负最终责任，严重者将依法解除职务。金管会主委李瑞仓表示，董监事们不要再把自己当成大股东的友人或花瓶，花瓶也可能会碎。(完)