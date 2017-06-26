《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
*工商时报：
--原订6月底出炉的税改方案确定延后了，据了解，行政院希望在清理年改三法及前瞻特别条例两项主战场后，财政部再提出税改方案，不要成为第三个风暴。据悉，营所税不会上调至20%，以调升1-2%为主要腹案。
--知情人士透露，林陈海旗下宝佳资产管理公司（前身为鉴机资产管理公司）近三个月大举加码中华票券，迄今合计和筑等所有关系企业，对于华票总持股水位已逼近10％的大股东申报门槛。华票明年将举行董事改选，加上王道银行正加速推进并购华票计画，时机点的敏感，使宝佳对于华票的大举加码，受到市场高度瞩目。
--土地取得问题一直是工业界的痛，全台有近七千家工厂为临时登记工厂，占地约1,700公顷，三年后临时工厂登记到期，即面临拆迁命运。然而，届时新增工业区土地，最大容纳量也仅约三千家，近四千家厂商恐无容身之处。
*经济日报：
--〞一例一休〞7月起劳检，行政院长林全表示，还是希望以辅导做为主要手段，落实劳基法，而不是以开单处罚作为目标。
--防制洗钱及打击资恐，金管会要求金融机构的董事会上紧发条，应对相关内部控制负最终责任，严重者将依法解除职务。金管会主委李瑞仓表示，董监事们不要再把自己当成大股东的友人或花瓶，花瓶也可能会碎。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。