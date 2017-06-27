《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
*工商时报：
--美国联准会进入升息循环，今年已连升二次息，预计9月起也将启动缩表作业，美商花旗银行和摩根士丹利等美系银行，成为柜买中心国际板债券主力发债机构，占了6月总发债件数三分之二，美商花旗银行更是加快脚步，今年上半年期间发债件数达到去年全年的八成、金额亦逼近七成。
--核四停建2,838亿台币的负债要如何处理一直是焦点，经济部部长李世光上月指示，因政府要做前瞻基础建设没钱编特别预算，核四可朝〞电价分年回收〞解决。如此形同转由1,300多万户为核四买单，工业大户每家电费因此要多付758万台币、家庭用户每户多付5,600台币。
--为了避免日后动辄被业者指控侵权，财金公司透露，将针对FinTech开始申请专利，首发即为〞区块链金融电子函证平台〞的专利申请。
*经济日报：
--蔡英文总统昨日与台积电董事长张忠谋、联发科董事长蔡明介等11名科技业大老，举行闭门的午餐座谈会。业者向其反映，并购法对于无形资产的认列，过于严苛，不利于企业对外并购，反而有利于外国企业来台并购。蔡英文总统也同意应尽速调整并购法规，有利于境内外的并购。
--商业银行投资不动产办法部分条文修正后，未来银行不动产就地重建，自用比率降为20%，大幅提高金融业都更意愿，目前有10家金控、银行投入都更，保守估计将带来至少市值百亿台币的都更商机。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。