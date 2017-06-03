《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月3日

*工商时报：

--银行对〞五加二〞新创重点产业放款目标多增加1,800亿台币，但到4月底，金管会银行局局长王俪娟表示，相关放款已增加2,100多亿台币，进度提前。

--台湾金融业经历TRF、企金弊案及汇损等事件后恐会减低业者获利能力，但国际信评机构惠誉、穆迪、标普全球评级及其台湾子公司中华信评近日来却接连发出报告，力挺台湾银行业展望维持稳定，并确定寿险业评等受到的威胁尚不显着，让市场及投资人吃下定心丸。

--合库首开公股银行先例进行离岸风电融资。合库金董事长廖灿昌表示已对福海公司在彰化外海离岸风电机组，透过自贷融资及开信用状等方式，给予福海公司约当20亿台币的融资额度协助，是八大公股银行中首家进行离岸风电的自贷融资。

*经济日报：

--IC设计公司指出，代工厂已预告8寸厂产能下半年全线满载，甚至可能满到明年第2季，研判是由于指纹辨识晶片订单旺所带动，台积电、联电、世界先进等代工厂受惠。

-- 经济部统计处公布调查报告，去年制造业销售收入中，在台湾生产所占的比重为56.2%，较上年上升1.4个百分点，台湾制造业并未如外界想像的持续大举外移，而是已经止血。(完)