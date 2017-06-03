《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月3日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--银行对〞五加二〞新创重点产业放款目标多增加1,800亿台币，但到4月底，金管会银行局局长王俪娟表示，相关放款已增加2,100多亿台币，进度提前。
--台湾金融业经历TRF、企金弊案及汇损等事件后恐会减低业者获利能力，但国际信评机构惠誉、穆迪、标普全球评级及其台湾子公司中华信评近日来却接连发出报告，力挺台湾银行业展望维持稳定，并确定寿险业评等受到的威胁尚不显着，让市场及投资人吃下定心丸。
--合库首开公股银行先例进行离岸风电融资。合库金董事长廖灿昌表示已对福海公司在彰化外海离岸风电机组，透过自贷融资及开信用状等方式，给予福海公司约当20亿台币的融资额度协助，是八大公股银行中首家进行离岸风电的自贷融资。
*经济日报：
--IC设计公司指出，代工厂已预告8寸厂产能下半年全线满载，甚至可能满到明年第2季，研判是由于指纹辨识晶片订单旺所带动，台积电、联电、世界先进等代工厂受惠。
-- 经济部统计处公布调查报告，去年制造业销售收入中，在台湾生产所占的比重为56.2%，较上年上升1.4个百分点，台湾制造业并未如外界想像的持续大举外移，而是已经止血。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为