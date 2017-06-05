《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月5日

*工商时报：

--行政院一连两天召开〞下世代科研人才创新生态环境建构〞专家谘询会议，将提出四年发展方案，打造创新科技生态系，扶植人工智慧（AI）或机器人应用等前瞻科技为导向的研发服务公司（RSC），成为博士生毕业出路及发展舞台。

--国际反洗钱声浪高涨，海外分行已不再是越多越好。兆丰金控董事长张兆顺召开内部经营团队讨论之后，已拍定两大决策，一是巴拿马两家分行二合一，亦即裁掉位于个朗自由贸易区的个朗分行，并入巴拿马分行；二是已取得开业许可的阿布达比分行将向阿拉伯联合大公国央行等金融监理机关申请，缓开业一年。

*经济日报：

--晶圆代工大厂台积电和三星的竞争，现由逻辑晶片扩及记忆体市场。台积电这次重返记忆体市场，瞄准是诉求更高速及低耗电的MRAM和RRAM等次世代记忆体，因传输速度比一般快闪记忆体快上万倍，是否引爆记忆体产业的新潮流，值得密切关注。

--继免征货物税之后，行政院将再对太阳能产业祭出租税优惠，太阳光电模组用的玻璃、矽胶、封装材料及接线盒等四项重要材料，将免进口关税，以降低业者成本，修法案本周四提行政院会。(完)