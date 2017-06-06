《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--鸿海董事长郭台铭畅谈大数据时代的制造业新生态。谈智慧制造，郭董大胆预言，要透过机器人实现大量组装生产，还需要五到10年的时间；若要全面取代辛苦、污秽、危险等3K工作，就必须花30年。
--为替博士生找出路，教育部提出〞产学合作培育研发菁英计画〞，祭出每人每年20万台币奖助学金，以五年为上限，每名博士共100万台币；学校及企业合作提出奖助学金不得少于教育部一半。另大学教授升等，论文数将不再是唯一的KPI值。
--老官股银行拥有大量自用不动产，除积极配合政策研拟参与都市更新，也持续找寻出租机会，活化资产。华南银行统计，去年租金收入达4.82亿台币，预估今年租金收入较去年将可成长约一成左右。
*经济日报：
--全球电视面板出货第三季将季增约6%，迎接旺季来临，尤其以三星下半年采购量将较上半年成长50%幅度最高，带动友达及群创第三季获利维持在高档。法人预估，群创上半年每股纯益（EPS）挑战2.5台币，友达则为2台币。
--经济部长李世光表示，离岸风电产业链将同时扮演能源转型与产业转型角色；未来六年，离岸风电本地化比率要上看八成。未来更将创造1万个以上的高薪就业机会，台湾也是离岸风电产业前进东南亚市场的据点。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为