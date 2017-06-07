《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--经济部抛出创新作法，拟仿效以色列，尝试挑战式招标（challenge tenders），即由政府出题、新创RSC公司解题方式，养成研发服务公司（RSC），但必须与工程会研商松绑采购法。
--金融业违规，不止罚金融机构，可能连违规的员工一起罚。金管会积极研究金融法规罚法及罚度，由目前〞一罪一罚〞评估朝〞一行为一罚〞，且拉齐银行、保险及证券罚度，并考虑对违规行为人、即经理人、理专等开罚。
*经济日报：
--台积电股东会登场前，外资持股占台积电股权比重已站稳八成，股价再涨5%就可超越历史高点222台币。目前外资圈多认为，台积电有国际热钱的加持，又有强劲的基本面，只要股东会释出正面展望，大有机会突破历史高价。
--国家级投资公司董事长吴荣义表示，该公司将扮演未来产业的火车头，寻找台湾下世代产业，民间反应热络，包括富邦等保险公司，中华电信及退抚基金等，都表达投资意愿。
--为强化防制洗钱，金管会要求银行、证券及保险业的境外业务，即OBU、OSU及OIU，今年底前皆须针对境外客户办理〞身分查验程序〞，重点放在查证幽灵公司，金融业必须证实客户开户的境外公司确实存在，以重新确认客户的洗钱风险等级。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为