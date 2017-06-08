《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
*工商时报：
--政府积极鼓励寿险资金投资公共建设及新创的5+2产业，但据金管会统计，公建部分今年首季仅新增26亿台币的投资额，且多是投资电厂为主，保险局正积极研拟奖励计画，除了公建与专案运用投资金额计入，保险公司若投资的上市柜公司股票、债券，符合5+2产业范围，亦可计入。
--中小企业透过新南向政策前进东南亚市场。花旗、星展等外银台湾子行近期接棒展开企业客户平台，邀请台湾企金客户加入东南亚网络，并运用数位资金管理系统，让中小企业提升跨境流动资金管理的效率。
*经济日报：
--昨日用电再创新高，原能会前天才同意核二厂1号机启动，昨天台电又送出核三厂2号机重启申请；若无意外，原能会应会同意运转。届时，将从现在的一部机组提高到三部机组，将有半数机组同时运转。外界质疑跟蔡政府非核家园理念背道而驰，原能会重申核电厂会如期除役。
--全球最大共享汽车平台Zipcar，明日起在台北启动，台北成为Zipcar进驻亚太地区的第一站。台湾董事长彭仕邦宣布，Zipcar初期在台北30个停车场做为据点，同时以近百台车的规模抢市，将改写汽车与都会人的关系，还可改善都会区的交通壅塞或不易停车等问题。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为