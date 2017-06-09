《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月9日

--为让投信在买海外股票时与国外券商有较好的议价空间，证期局大松绑。证期局副局长张振山表示，现行制度下投信对单一券商的交易金额有上限，造成买卖海外股票时议价空间较小，因此决定取消投信单档基金投资外国股票于单一证券商下单三成的限制，但还是要兼顾内控，所以投信委托同一集团证券商买卖股票时有50%上限。