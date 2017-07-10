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2017年7月10日 / 凌晨12点37分 / 2 天前

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月10日

1 分钟阅读

*工商时报：

--比市场预期更早推市的大陆〞债券通〞，瑞银估计将吸金2兆人民币。惠誉认为，此方案成为外国投资者进入大陆银行间岸债券市场的新管道，目的在鼓励资金流入大陆。此项通路的开启，将排挤境外人民币债券的发行，今年来发行量是零的宝岛债，投资人气已溃散，可能完全走入冷冻柜。

--据了解，宝佳机构董事长林陈海旗下的宝佳资产管理近四个月大买台新金，迄今总持股水位已达5%的第一道申报关卡，不仅稳坐台新金控最大单一法人股东宝座，更为明年6月登场的台新金董事全面改选，提前投下震憾弹。

*经济日报：

--台塑集团四家上市公司的获利动能放缓，第二季高价烯烃产品进入价格盘整、下游需求动能不足。目前法人估计，台塑四宝今年第二季税后纯益将跌破500亿台币大关，落在380亿-450亿台币间，创近一年新低水准。

--DRAM(动态随机存取记忆体)大厂美光科技桃园厂区氮气纯化厂意外，经调查厂内纯化氮气的关键设备纯化器毁坏，必须停工更换。美光正寻求台湾备品更换，但应非短期可复工。由于该产线为供应苹果手机重要行动式记忆体，估计数万片的缺口，正寻求其他厂供应，对正处于缺货的DRAM供应更雪上加霜。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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