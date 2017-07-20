《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月20日

*工商时报：

--台湾首颗自主研发的高解析遥测卫星--福卫五号登机赴美，订25日发射。国家太空中心主任张桂祥表示，这是全世界第一颗运用台湾专长的CMOS(互补式金属氧化物半导体)影像感测器，做出大尺寸、高解析的遥测卫星，发射升空成功、飞行验证后，对太空科技产业是重大的里程碑。

--劳动部长林美珠率相关主管，首度南下与中钢、台船等企业工会，沟通一例一休议题，中钢工会向劳动部长强烈建议，一例一休的每月加班时数上限46小时管控，建议以季为单位，进行总量管控，且特休假可递延到隔年，以增加劳工休假弹性，创造双赢。

--看好日本2020东京奥运带来的庞大旅宿商机，以及日本观光旅游对台湾客的吸引力，台湾创新、分享与阿波罗等三家旅行社与丰利投资公司集资成立〞摩境网路科技公司〞，切入日本与台湾旅宿管理行销市场，同时并创〞DoMo〞品牌在日本投资经营东京的民宿，并在观光局协助下成功争取到国发基金入股，成为国发基金第一个投资的海外连锁民宿企业。

*经济日报：

--推动数位国家、创新经济发展方案，行政院将透过体感科技基地计画，打造台湾的AR(扩增实境)、VR(虚拟实境)等体感科技产业，包括遴选地方政府建构示范场域、透过补助鼓励厂商开发创新商品等，预计促成体感科技百亿产值。

--台湾蝴蝶兰王国地位面临来自大陆的挑战，台资皇达蝴蝶兰栽培公司预计今年底在大陆的总栽植面积将达到30万平方公尺，成为全球最大供应商。该公司总经理黄耿达更誓言，三年内要抢下台湾蝴蝶兰主要出口地--日本50%市占。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)