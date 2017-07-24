《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月24日

*工商时报：

--行政院周四将召开科技会报，就明年度科技预算规模拍板。明年科技发展在前瞻特别预算助攻下，规模上看1,146亿台币，今天科技部门将报告且约再增30亿台币投入基础研究，总规模接近1,180亿台币，年增率近9%，再创历年新高。不过，科技部、经济部科技预算差距扩大逾百亿台币，成为一大警讯。

--据知情人士透露，日盛金控在今年上半年已重启招亲，且新生、建高两大外资股东持股总计达59.55%，近六成的持股部位，此次全将〞应卖〞出场。不过，两大股东开出每股20台币的价位求售，与目前不到7台币的市价差太多，出售陷入僵局。

--据悉，日前国发会向行政院报告指出，明年度公共建设先前作业，包括农村建设再生，中央公务预算规模约1,400多亿台币，若加计前瞻特别预算，总规模超过2,100亿台币，但部会请增数近80亿台币，一旦今天国发会委员会议同意，总规模上看2,200亿台币，成长逾10%，占岁出规模也有10%多，再创近六年新高，有助内需点火效应。

*经济日报：

--台积电以10奈米为苹果代工A11处理器本周大量产出并交货。为台积电10奈米开启新页，本季重启营收成长动能，相关供应链拉货正式鸣枪。

--全台高温，用电持续攀升，但台电核三厂2号机昨日凌晨却惊传跳机，供电拉紧报。台电表示，已查明原因并检修完毕，今日一早将送出重启申请报告，待原能会同意运转，就可缓解用电紧张情势。

--近年来，地方政府核发展延操作许可证标准不一致，已成为投资不确定性。为排除投资障碍，环保署拟修改〞空气污染防制法〞，明订地方政府在审查核发展延许可证时，应至少给予三年的合理效期。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)