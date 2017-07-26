《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月26日

*工商时报：

--卫福部明年将投入逾亿台币倍增经费推动新南向医卫合作，锁定双印、泰、越、马等八个重点国家，拓展医材、药品、医管服务等产业链输出，医卫总体产值每年稳定成长20-30%，国际医疗服务四年内成长破10万人次。

--财政部统计，上半年税收年增188亿、成长1.5%，达1兆2,458亿台币，创历年同期新高，主因是部分税目税率将调整，引发预期心理效应，加上房地产市场交易已略见回稳。

--高温依旧，昨尖峰用电量创下历史新高，所幸日前受限于劳检问题的大林新1号机昨上午开始试俥、核三2号机也重启，让备转容量率仍维持在3.93%，供电紧绷稍缓。

*经济日报：

--由美国在台协会华府总部（AIT／W）率领的经贸代表团访台，今日起将与相关部会展开贸易对话，美方关切的议题包括对台湾高达133亿美元（约4,063亿台币）的贸易逆差，以及台湾禁止含瘦肉精猪肉进口的贸易摩擦议题。

--金管会公布寿险公司汇兑损益情形，虽然6月新台币回贬，令人意外的是，寿险业净汇损持续扩大，整体寿险业上半年净汇兑损失达到1,030亿台币，突破千亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)