《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月3日

*工商时报：

--国发会筹措成立的〞国家级投资公司〞将邀指标企业入股并参与创投基金，台积电是锁定对象之一。今日将召开董事筹备会议，研商募资策略及公司名称，五位董事已到位阵容坚强。其中生技领域邀请旅美生技大老杨育民出任，法务方面邀请并购律师黄日灿助阵。

--千亿台币规模的产业创新转型基金成立一年，仅投资如兴纺织企业 14.88亿台币，显得牛步化。据透露，与日本生技公司CellSeed携手再生医学技术合作的三顾公司，也向国发基金申请产业创新转型基金注资，本周将闯第三关，近期内可望核准，三顾将走向创新及转型。

--行公会上周五将由金管会核定的53项的〞洗钱防制态样〞核定版，发函给所有的银行，由于银行公会所列举疑似洗钱的态样，不仅从原先20项爆增至53项，且连同授信业务所承受的担保品、或是贸易融资，全部加入列管，金融圈普遍认为，银行业务已可预期愈来愈难做。

*经济日报：

--远雄建设卷入行贿案件，集团董事长赵藤雄遭羁押禁见，债权银行对此相当重视，假日仍紧急动员清查对远雄建设的债权。据统计，全体银行对远雄长、短期借款，合计约270亿台币。

--前瞻基础建设条例本周将闯关，行政院已拟妥第一期前瞻基础建设特别预算案，规模1,100多亿台币，本周三前立法院若能三读通过前瞻条例，行政院最快本周就可通过第一期特别预算案送立法院。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)