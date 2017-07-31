《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

*工商时报：

--国泰金控旗下人寿7月下旬，尤其是上周五个交易日狂扫基金补货，共补入8.5亿美元及其他币别计价基金，共计270亿台币，是今年以来短期内补货金额最大者。据了解，主要是近期国际油价下跌幅度大，高收益债基金主要多是与能源相关，因此价格也跟着往下，国寿即开始逢低回补高收债基金部位，累积下次资本利得空间。

--尼莎台风导致花莲和平电厂电塔倒塌，供电短缺130万瓩，等同约少4%备转容量，初估周四备转容量率降至2.12%，备转最低只剩75.8万瓩，供电面临空前挑战，供电将亮红灯警戒，经长李世光拍胸脯保证今年应不致亮红灯的保证恐跳票。

--不动产融资龙头土地银行瞄准多个重要重划区，大举松绑土建融业务，其中，包括林口新市镇、竹北市及竹北重划区、高铁新竹站特定区等地区，土银更全面解除管制措施，可说是近10年规模最大的一次土建融授信松绑；淡海新市镇特定区，过去数年间土银下令新案不予受理，松绑之后将可开始承作新案。

*经济日报：

--国发会日前向行政院提报金融产业发展战略，其中最受瞩目的是建议采取类似国外租税特赦，鼓励海外资金回流，对回流资金采一次性课税，国外税率多低于10%，并采配套避免炒房。

--配合政府推动基础建设投资及都更，国发会研提的金融产业战略建议推动公共建设资产证券化，包括科学园区、机场、高铁及高速公路等可透过证券化，导引保险业等资金投入公建，也增加金融业投资标的。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)