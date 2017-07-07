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《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月7日
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2017年7月7日 / 凌晨12点29分 / 2 天前

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月7日

1 分钟阅读

*工商时报：

--行政院发言人徐国勇表示，下周一将加开临时院会通过首期特别预算案1,000多亿台币。据了解，为让计画项目禁得起立院考验，今天将与跨部会逐项检视前瞻计画项目，国发会今也将召开临时委员会议，通过首期特别预算先期作业审查，匡列公共建设规模约890亿台币。

--立法院三读通过〞前瞻基础建设特别条例〞分为两期，与经济部关联较大的水环境、绿能建设也将调整，经济部长李世光表示，水资源建设会加速推动已通过环评部分，绿能部分则是太阳光电、离岸风电计画优先执行。

*经济日报：

--根据金管会公布最新统计，今年前4月美元保单新契约保费高达42.53亿美元（约合1,301亿台币），较去年同期大幅成长97.63%，且占寿险整体新契约保费约30%，金额、占比均创历史新高。

--迎接人工智慧(AI)时代来临，科技部长陈良基宣布科技部将以五年为期，投入50亿台币规划成立三至四个〞AI创新研究中心〞，鼓励学界投入AI技术及应用研究，藉此打造AI创新生态环境，并为储备人才，使台湾未来在AI有更多机会。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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