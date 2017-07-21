《台湾新债预测》两年公债106/7期得标利率料在0.49-0.53%，较上次明显走低

* 标售标的：两年期公债106/7期

* 标售时间：周一(24日)

* 标售金额：估200亿台币

* 预测中值：0.49-0.53%

* 受访机构：11家

路透台北7月21日 - 台湾央行周一(24日)将代财政部标售两年期公债106/7期。路透调查结果显示，两年公债得标利率料在0.49-0.53%，较前次两年券标售利率--0.6080%明显走低。

路透周四-周五采访11家金融机构，包括五家银行、二家票券商与四家证券商，大区间落在0.49-0.55%。

106/7期公债发行金额预定200亿台币，24日(一)标售，将于27日(四)发行，此期公债发行前交易期间仅见零星成交在0.5200-0.5220%。前次两年公债得标利率为0.6080%。

台湾2014-2017年度公债标售结果一览

以下为交易员观点整理：

--两年期公债标售需求主要来自银行，因银行间资金充裕且无足够去化标的，若以消化资金用途而言，养券需求偏高，且这次两年公债释出筹码仅有200亿台币，预估此次得标利率不致标高。

--若此次得标利率落在0.50%附近，换算养券利差约有20个基点，仍有一定水准，将吸引银行端买盘参与标售。

--以两年券最重要的利率风险来看，目前市场对台湾央行一年内几乎没有升息的预期，因此标售两年期公债的利率风险偏低，使两年券标售结果不易大幅走高。

--若以7月每月标售300亿的中央银行两年期定存单加权平均利率0.597%来看，两年公债还具有次级市场的流动性贴水，使两年期公债标高不易。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 0.49 0.53

大型银行二 0.52 0.53

大型银行三 0.52 0.55

大型银行四 0.49 0.51

大型银行五 0.49 0.52

大型券商一 0.49 0.52

大型券商二 0.53 0.55

大型券商三 0.49 0.52

大型券商四 0.54 0.55

大型票券一 0.49 0.52

大型票券二 0.52 0.55

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中 值 0.49 0.53 (完) (记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯)