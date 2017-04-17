《台湾新债预测》五年期公债106/5期得标利率料在0.72-0.75%

* 标售标的：五年期公债106/5期
* 标售时间：周二(18日)
* 标售金额：预估250亿台币
* 预测中值：0.72-0.75%
* 受访机构：11家
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。
路透周一采访11家金融机构，包括五家大型银行、四家证券商及两家票券商，大区间落在0.70-0.76%。
106/5期公债发行金额预定250亿台币，将于21日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7110-0.8324%。前次五年公债标售为106/2期，金额250亿台币，得标利率是0.79%。(台湾公债标售背景资料请见)
以下为交易员观点整理：
--国际政治风险升温带动避险需求，上周台债随美债殖利率频频探低，106/5至上周五空单量仍达90亿台币，超过该券发行量三分之一水准，市场推估此次五年新券得标利率落在近期主要交投区间的可能性较高。
--由于10年新券将于周四展开发行前交易，标售交投会较显谨慎，因台债利率走低也影响市场竞标意愿，料不致于出现抢标过于积极的情形，106/5得标利率可能落在0.72-0.75%的区间内。
--尽管短线市场资金较显宽裕，但近期没有公债到期去化压力，又有多档台币公司债释出供给，银行间竞价抢标意愿大为降低，也担心该券殖利率标低后出现反弹走势。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 0.72 0.75
大型银行二 0.71 0.73
大型银行三 0.72 0.76
大型银行四 0.73 0.76
大型银行五 0.72 0.75
大型证券一 0.72 0.75
大型证券二 0.70 0.75
大型证券三 0.72 0.74
大型证券四 0.72 0.74
大型票券商一 0.70 0.73
大型票券商二 0.71 0.75
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中 值 0.72 0.75 (完)
(记者 詹静宜； 审校 乔艳红)