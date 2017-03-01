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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:43 BJT

《台湾重要政经日程》--3月1日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

3/1(三)

--9:00 立法院财政委员会邀财政部长报告备询。

--9:00 立法院经济委员会邀国发会主委报告备询。

--13:30 金融科技创新实验与监理沙盒研讨会。

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3/6(一) --16:20 央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。

3/7(二)

--08:30 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增2.25%。

--16:00 财政部公布2月进口/出口数据，1月出口为年增7.0%。

3/20 (一)

--16:00 经济部公布2月外销订单，上月外销订单金额年增5.23%。

3/22(三)

--08:30 主计总处公布2月季调后失业率，上月为3.84%。

3/24(五)

--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。

4/3(一)-4/4(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

5/1(一)

--劳动节放假一日。

5/19 (五)

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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