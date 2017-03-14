《台湾重要政经日程》--3月14日-10月10日

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月21日

路透6月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时 ，1港元=0.87537人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24. 05%，高于上交易日收盘的22.52%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.05 5.12 1.13 建设银行 6.19 6.42 1.10 中国银行 3.62 3.79 1.09 农业银行