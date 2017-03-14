《台湾重要政经日程》--3月14日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
3/14(二)
--09:00 行政院长林全赴立法院施政报告总质询。
--10:30 国家政策研究基金会召开〞一中承诺书？蔡政府扭曲事实，践踏学术自由〞记者会。
--10:30 亚洲．矽谷计画执行中心〞行动生活成果记者会〞。
--14:00 〞川普(特朗普)上台后美、中、台经济展望〞论坛。
--16:30 金管会例会。
====================================================================
3/20 (一)
--16:00 经济部公布2月外销订单，上月外销订单金额年增5.2%。
3/22(三)
--08:30 主计总处公布2月季调后失业率，上月为3.84%。
3/23(四)
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年变动率，上月为年增2.77%。
--17:00(暂估) 台湾央行召开第一季理监事会议，会后记者会宣布利率决策。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
--16:20 央行公布2月M2年增率，上月为3.72%。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/6(四)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年跌0.04%。
--16:20 中央银行公布3月底外汇存底，上月底为4,376.61亿美元。
4/10 (一)
--16:00 财政部公布3月出口/进口金额年变动率，上月为年增27.7%。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/19 (五)
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)