《台湾重要政经日程》--3月2日-10月10日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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=====================今日重要政经消息==============================
3/2(四)
--9:00 立法院财政委员会邀中央银行总裁彭淮南报告备询。
--9:30 行政院长林全主持行政院院会。
--16:30 金管会例行记者会。
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3/6(一) --16:20 央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。
3/7(二)
--08:30 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增2.25%。
--16:00 财政部公布2月进口/出口数据，1月出口为年增7.0%。
3/20 (一)
--16:00 经济部公布2月外销订单，上月外销订单金额年增5.23%。
3/22(三)
--08:30 主计总处公布2月季调后失业率，上月为3.84%。
*3/23(四)
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年变动率，上月为+2.27%。
--17:00(暂估) 台湾央行召开第一季理监事会议，会后宣布利率决策记者会。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。 *--16:20 央行公布2月M2年增率，上月为+3.72%。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/19 (五)
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”