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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 08:44 BJT

《台湾重要政经日程》--3月24-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

3/24(五)

--09:00 两岸高教论坛。

--09:00 行政院长林全赴立法院施政报告总质询。

--10:00 台经院景气预测记者会。

--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。

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3/24(五)

--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。

4/3(一)-4/4(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

4/6(四)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年跌0.04%。

--16:20 中央银行公布3月底外汇存底，上月底为4,376.61亿美元。

4/10 (一)

--16:00 财政部公布3月出口/进口金额年变动率，上月为年增27.7%。

4/20(四)

--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，2月为年增22.0%。

4/24(一)

--08:30 主计总处公布3月经季节调整后失业率。上月是3.83%。

--16:00 经济部公布3月工业生产指数年变动率，上月为年增10.64%

--16:00 央行公布3月M2年增率，上月年增3.56%。

5/1(一)

--劳动节放假一日。

5/19 (五)

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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