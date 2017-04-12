《台湾重要政经日程》--4月12日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
4/12(三)
--9:00 立法院财政委员会处理预算解冻案。
--9:00 立法院经济等委员会召开〞前瞻基础建设特别条例草案〞公听会
--10:00 国家政策研究基金会举办〞反核一场空，非核骗很大〞记者会。
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，13日发行。
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4/20(四)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，2月为年增22.0%。
4/18(二)
--12:30 央行标售五年期公债106/5期，金额250亿台币，21日发行。
4/21(五)
--12:30 央行标售〞财106-6期〞国库券250亿台币，期限91天期，24日发行。
4/24(一)
--08:30 主计总处公布3月经季节调整后失业率。上月是3.83%。
--16:00 经济部公布3月工业生产指数年变动率，上月为年增10.64%
--16:00 央行公布3月M2年增率，上月年增3.56%。
4/26(三)
--12:30 央行标售〞财106-7期〞国库券300亿台币，期限182天期，27日发行。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/5(五)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为0.18%。
--16:20 央行公布4月底外汇存底数据，上月底为4,375.26亿美元。
*5/8(一)
--16:00 财政部公布4月进口/出口数据，上月出口金额年增13.2%。
5/9(二)
--12:30 央行标售增额发行106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，12日发行。
5/19(五)
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行标售106/6期公债，年期30年期，金额250亿台币，26日发行。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
6/13(二)
--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)