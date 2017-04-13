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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 08:50 BJT

《台湾重要政经日程》--4月13日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

4/13(四)

--09:00 立法院经济委员会第三场〞前瞻基础建设数位建设〞公听会。

--09:00 立法院财政委员会处理财政部预算冻结案。

--14:00 台积电公司投资人说明会。

--16:00 财政部公布3月税收。

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4/20(四)

--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，2月为年增22.0%。

4/18(二)

--12:30 央行标售五年期公债106/5期，金额250亿台币，21日发行。

4/21(五)

--12:30 央行标售〞财106-6期〞国库券250亿台币，期限91天期，24日发行。

4/24(一)

--08:30 主计总处公布3月经季节调整后失业率。上月是3.83%。

--16:00 经济部公布3月工业生产指数年变动率，上月为年增10.64%

--16:00 央行公布3月M2年增率，上月年增3.56%。

4/26(三)

--12:30 央行标售〞财106-7期〞国库券300亿台币，期限182天期，27日发行。

5/1(一)

--劳动节放假一日。

5/5(五)

--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为0.18%。

--16:20 央行公布4月底外汇存底数据，上月底为4,375.26亿美元。

*5/8(一)

--16:00 财政部公布4月进口/出口数据，上月出口金额年增13.2%。

5/9(二)

--12:30 央行标售增额发行106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，12日发行。

5/19(五)

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。

5/23(二)

--12:30 央行标售106/6期公债，年期30年期，金额250亿台币，26日发行。 　　　

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

6/13(二)

--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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