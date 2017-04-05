版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 08:53 BJT

《台湾重要政经日程》--4月5日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

4/5(三)

--10:00 中华经济研究院2017年3月台湾采购经理人指数发布记者 会。

--10:00 国家政策研究基金会举办〞越改越穷的年金，对得起年轻人？〞记者会。

====================================================================

4/6(四)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年跌0.04%。

--16:20 央行公布3月底外汇存底，上月底为4,376.61亿美元。

4/10 (一)

--16:00 财政部公布3月出口/进口金额年变动率，上月为年增27.7%。

4/12(三)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，13日发行。

4/20(四)

--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，2月为年增22.0%。

4/18(二)

--12:30 央行标售五年期公债106/5期，金额250亿台币，21日发行。

4/21(五)

--12:30 央行标售〞财106-6期〞国库券250亿台币，期限91天期，24日发行。

4/24(一)

--08:30 主计总处公布3月经季节调整后失业率。上月是3.83%。

--16:00 经济部公布3月工业生产指数年变动率，上月为年增10.64%

--16:00 央行公布3月M2年增率，上月年增3.56%。

4/26(三)

--12:30 央行标售〞财106-7期〞国库券300亿台币，期限182天期，27日发行。

5/1(一)

--劳动节放假一日。

5/9(二)

--12:30 央行标售增额发行106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，12日发行。

5/19(五)

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。

5/23(二)

--12:30 央行标售106/6期公债，年期30年期，金额250亿台币，26日发行。 　　　

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

6/13(二)

--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐