《台湾重要政经日程》--5月22日-10月10日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
=====================今日重要政经消息==============================
5/22(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月为年增12.3%。
--16:30 中区国税局记者会。 ====================================================================
5/23(二)
--12:30 央行标售106/6期公债，年期30年期，金额250亿台币，26日发行。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增3.22%。
5/24(三)
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月是年增3.64%。
5/26(五)
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率统计值；第一季概估为成长2.56%。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
6/5(一)
--16:20 中央银行公布5月底外汇存底，上月底为4,384.26亿美元。
6/6(二)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.12%。
6/7(三)
--16:00 财政部公布5月出口金额年变动率，上月为年增9.4%。
6/13(二)
--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。
*6/22(四)
--08:30 主计总处公布5月经季节调整后失业率，上月是3.78%。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为