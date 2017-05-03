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亚洲 | 2017年 5月 3日 星期三 08:36 BJT

《台湾重要政经日程》--5月3日-10月10日

=====================今日重要政经消息============================== 5/3(三)

--09:00 立法院财政委员会邀金融监督管理委员会主任委员报告备询。

--10:00 科技部长陈良基出席〞科学园区智慧机器人创新自造基地〞。

--12:30 央行标售364天期定存单，金额1,700亿台币，4日发行。 ====================================================================

5/5(五)

--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为0.18%。

--16:20 央行公布4月底外汇存底数据，上月底为4,375.26亿美元。

5/8(一)

--16:00 财政部公布4月进口/出口数据，上月出口金额年增13.2%。

5/9(二)

--12:30 央行标售增额发行106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，12日发行。

5/10(三)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，11日发行。

5/19(五)

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。

5/22(一)

--08:30 主计总处公布4月经季节调整后失业率，上月是3.84%。

--16:00 经济部公布4月外销订单，3月为年增12.3%。

5/23(二)

--12:30 央行标售106/6期公债，年期30年期，金额250亿台币，26日发行。

--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增3.22%。 　　

5/24(三)

--16:20 央行公布4月M2年增率，上月是年增3.64%。

*5/26(五)

--16:00 主计总处公布第一季经济成长率统计值；第一季概估为成长2.56%。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

6/13(二)

--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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