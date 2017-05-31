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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 09:11 BJT

《台湾重要政经日程》--5月31日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

5/26(五)

--9:00 立法院经济委员会举办公听会。

--14:30 立法院经济委员会审查法案。

--16:20 央行公布第11期金融稳定报告。 ====================================================================

*6/1(四)

--08:30 日经公布台湾PMI(采购经理人指数)。

6/3(六)

--调整假期，股债市等金融市场开市一日。

6/5(一)

--16:20 中央银行公布5月底外汇存底，上月底为4,384.26亿美元。

6/6(二)

--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.12%。

6/7(三)

--16:00 财政部公布5月出口金额年变动率，上月为年增9.4%。

6/13(二)

--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。

6/20(二)

--16:00 经济部公布5月外销订单金额年增率，上月是年增7.4%。

6/22(四)

--08:30 主计总处公布5月经季节调整后失业率，上月是3.78%。

6/23(五)

--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增3.63%。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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